Son sözü Türel söyleyecek

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya kamuoyunu uzun süredir meşgul eden halk otobüsleri ve sahil büfeleri ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yarın gerçekleştirilecek Büyükşehir Meclisi'nde açıklama yapacağını kaydetti. Bilindiği gibi halk otobüslerinin sessizce el değiştirdiğini, kimlere satıldığının bilinmediğini ve vatandaşa adres sorarak otobüs kullanan şoförlerin türediğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, işletme ve denetleme yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu sahil büfeleri konusunda da belirsizlik yaşandığını belirterek Türel'e yüklenmişti. Başkan Yücel, "Alanya'nın 90'lı yıllara dönmesini istemiyoruz. Alanya'da olumsuzluk yaratacak kişi ve gruplara karşı önlem alınması gerek" demişti. Bu arada halk otobüsleri konusunda bir açıklama yapan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, "Otobüs satın almak isteyen bazı kişiler, kamuoyunda oluşan tepkilerden dolayı satın almaktan vazgeçiyor. Bundan böyle otobüs devirlerinde benim de imzam olacak, benim onayım olmadan satış yapılamayacak" dedi.