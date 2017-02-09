banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88045
ALTIN
147.227
DOLAR
3.6957
STERLIN
4.6439
EURO
3.9491
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...
Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

Son sözü Türel söyleyecek

Alanya gündemini meşgul eden halk otobüsleri ve sahil büfeleri konusunda son sözü yarın Türel söyleyecek.

Son sözü Türel söyleyecek

Alanya gündemini meşgul eden halk otobüsleri ve sahil büfeleri konusunda son sözü yarın Türel söyleyecek.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:07
Son sözü Türel söyleyecek
banner404

Haber: Alper KUTAY 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya kamuoyunu uzun süredir meşgul eden halk otobüsleri ve sahil büfeleri ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yarın gerçekleştirilecek Büyükşehir Meclisi'nde açıklama yapacağını kaydetti. Bilindiği gibi halk otobüslerinin sessizce el değiştirdiğini, kimlere satıldığının bilinmediğini ve vatandaşa adres sorarak otobüs kullanan şoförlerin türediğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, işletme ve denetleme yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu sahil büfeleri konusunda da belirsizlik yaşandığını belirterek Türel'e yüklenmişti. Başkan Yücel, "Alanya'nın 90'lı yıllara dönmesini istemiyoruz. Alanya'da olumsuzluk yaratacak kişi ve gruplara karşı önlem alınması gerek" demişti. Bu arada halk otobüsleri konusunda bir açıklama yapan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, "Otobüs satın almak isteyen bazı kişiler, kamuoyunda oluşan tepkilerden dolayı satın almaktan vazgeçiyor. Bundan böyle otobüs devirlerinde benim de imzam olacak, benim onayım olmadan satış yapılamayacak" dedi.

banner355
Son Güncelleme: 09.02.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
Sahil BüfeleriHalk OtobüsleriTürelAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 büyükşehirde "Evet"çiler önde
3 büyükşehirde "Evet"çiler önde
FETÖ’nün Kozmik oda ihanetinde flaş gelişme
FETÖ’nün Kozmik oda ihanetinde flaş gelişme
Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals