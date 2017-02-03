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Son seçim anketinde HDP'ye baraj şoku

MAK Danışmanlık Şirketi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ' 2017 Türkiye gündemi anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlık sistemi araştırması' sonuçları açıklandı

Son seçim anketinde HDP'ye baraj şoku

MAK Danışmanlık Şirketi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ' 2017 Türkiye gündemi anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlık sistemi araştırması' sonuçları açıklandı

03 Şubat 2017 Cuma 13:34
Son seçim anketinde HDP'ye baraj şoku
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ANKETTE en dikkat çekici olan, 'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusuna verilen cevaptı. Ankete katılanların yüzde 51,66’sı AK Parti, yazde 25,5’i CHP, yüzde 12,77’si MHP, yüzde 7,77’si ise HDP cevabını verdi. Referandum’da EVET diyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 59,7 oldu.
9 Nisan Pazar günü yapılması beklenen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi içeren referandum öncesi anket firmalarının yaptığı kamuoyu araştırmalarında birbirinden ilginç sonuçlar çıkmaya devam ediyor.
Mehmet Ali Kulat’ın başında olduğu MAK Danışmanlık şirketi de, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 5 bin 400 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını açıkladı. 30 Büyükşehir, 23  il (Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Düzce, Elazığ, Giresin, Gümüşhane, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Bilecik, Yozgat, Uşak) ve 154  ilçede yapılan ankette, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda Ak Parti 51,66,  CHP 25,55,  MHP 12,77,  HDP 7,77 cevabının verildiği görüldü. Diğerleri başlığı altıda diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,25 de kaldı. MAK Danışmanlığın son 5 ayda yaptığı araştırmalarda HDP, yüzde 10’luk barajı hiç geçemedi.
 
İşte MAK Danışmanlık şirketinin 26 Ocak-1Şubat tarihleri arasında yaptığı anketin birbirinden çarpıcı sonuçları:


 

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Son Güncelleme: 03.02.2017 13:38
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlık SistemiMAKMehmet Ali Kulat
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