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Son dakika...Yangın söndürme helikopteri düştü

İzmir'de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterdeki 5 personel de kurtarıldı

Son dakika...Yangın söndürme helikopteri düştü

İzmir'de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterdeki 5 personel de kurtarıldı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:04
Son dakika...Yangın söndürme helikopteri düştü
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İZMİR Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için  Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve 5 personeli bulunduğu bildirilen yangın  söndürme helikopteri, "bambi" olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme  takılması nedeniyle baraj gölüne düştü. Biri hafif yaralı olan helikopter  personeli barajdaki görevliler tarafından kurtarıldı.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında dün öğleden sonra  makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık ormanlık alana yayılan  yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopter, sabah saat 06.20  sıralarındaTahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken bambisinin sudaki bir cisme  takılması sonucu düştü.

Diğer söndürme helikopterindekilerin durumu bildirmesi üzerine yerdeki  görevliler kurtarma çalışmalarına başladı. Tahtalı Barajı görevlileri botla  helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can  simidi atıldı.

Biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Karaya  çıkarılan helikopter personeli ambulansla İzmir'e sevk edildi.

AYBAL: "ÇOK ŞÜKÜR HEPSİ KURTARILDI"

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Albay, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, düşen helikopterdeki personelin kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür  kaygılanacak bir durumları yok. Hepsi kurtarıldı." dedi.

 Aybal, helikopterin, Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale  etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalıştığını kaydederek "Su almaya  çalışırken bambisi su içindeki bir cisme takılmış. Bunun sonucu helikopter su  düştü. Olayı gören diğer helikopter personeli durumu yerdeki görevlilere haber  verdikten sonra baraj görevlileri botla olay yerine gitti. Bu sırada söndürme  helikopterimizden baraj gölüne can simidi atıldı. Helikopterdeki 5 personel de  bota alınarak kurtarıldı. Çok şükür sağ salim şekilde kurtarıldı. Tehlikeli bir  durumları yok, bir personel hafif şekilde yaralı. Ambulanslarla İzmir'e  gönderildi." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 09:09
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