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Son dakika... Yine füze fırlattı! 37 dakikada 930 kilometre gitti...

Başkent Pyongyang'ın kuzeybatısındaki Panghyon'dan Türkiye saatiyle 02.40'ta ateşlenen füze anında dünyada ilk haber oldu, ABD, Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi. Dünya liderleri, iki gün sonra Almanya'da başlayacak G20 zirvesinde Kuzey Kore'ye karşı atılacak adımları masaya yatıracak.Kuzey Kore, kısa süre içinde büyük bir duyuru yapacağını ilan etti

Son dakika... Yine füze fırlattı! 37 dakikada 930 kilometre gitti...

Başkent Pyongyang'ın kuzeybatısındaki Panghyon'dan Türkiye saatiyle 02.40'ta ateşlenen füze anında dünyada ilk haber oldu, ABD, Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi. Dünya liderleri, iki gün sonra Almanya'da başlayacak G20 zirvesinde Kuzey Kore'ye karşı atılacak adımları masaya yatıracak.Kuzey Kore, kısa süre içinde büyük bir duyuru yapacağını ilan etti

04 Temmuz 2017 Salı 08:44
Son dakika... Yine füze fırlattı! 37 dakikada 930 kilometre gitti...
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SON dönemde füze testlerini artıran Kuzey Kore, G20 zirvesine günler kala yeni bir denemeye daha imza attı. Türkiye saatiyle 02.40'ta fırlatılan orta menzilli balistik füze, 37 dakika havada kaldı ve 930 kilometre katederek Japonya kara sularına düştü. Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin 2 bin 500 kilometre yüksekliği aştığını duyurdu.Füze testi anında dünyada ilk haber oldu, tüm büyük medya kuruluşları gelişmeyi manşetten verdi.ABD Pasifik Komutanlığı, füzenin başkent Pyongyang'ın 100 kilometre kadar kuzeybatısında yer alan Panghyon'dan ateşlendiğini açıkladı.Kuzey Kore, kısa bir süre içinde büyük bir duyuru yapacağını ilan etti.Güney Kore lideri Moon Jae-in, güvenlik konseyini acil toplantıya çağırdı. Mayısta iktidara gelen Moon Jae-in, iki aylık sürede Kuzey Kore'nin dört füze testine tanıklık etti.Japonya ise provokatif olarak nitelediği hamlenin Birleşmiş Milletler kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini belirterek kınadı.Almanya'nın Hamburg kentinde toplanacak G20 zirvesinde, Kuzey Kore'ye karşı atılacak adımlar ve muhtemel yaptırımlar ele alınacak. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, zirvede Çin ve Rusya liderlerinden Pyongyang'ın silahlanma programını durdurmak için daha fazla efor sarfetmelerini isteyeceğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter'da yazdığı mesajda "Kuzey Kore yalnızca başka bir füze denedi. Bu adamın hayatında başka işi gücü yok mu?" dedi. Kuzey Kore ve ABD, Nisan ayında nükleer savaşın eşiğine gelmişti.Kuzey Kore, son füze testini 8 Haziran'da gerçekleştirmişti.En uzun menzilli füzesi, ABD üssünü vurabiliyorKuzey Kore, Mayıs ayının ortasında en uzun menzilli füzesini denemişti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü.Füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.Pyongyang yönetimi, Hwasong-12'yi geçen ay Güneşin Günü kutlamalarındaki geçit töreninde ilk kez göstermişti. Savunma uzmanı Melissa Hanham'a göre, yayımlanan fotoğraflar Hwasong-12'nin tek aşamalı, sıvı yakıtlı bir roketle fırlatıldığını gösteriyor. Söz konusu yöntem, bu tür uzun menzil için yakıt, oksitleyici ve taşıyıcı kasa açısından fazla ağır olduğuna işaret ediyor.Ürküten haritaAmerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir haritayı bu hafta içinde yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.

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