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Son dakika... TIR kumpasından da o isim çıktı!

FETÖ’nün kumpas toplantısını eski Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil yönetti. TIR’ların durdurulması sonrası ABD Büyükelçiliği ile görüşme yapan firari imam Bayram Andaç da Özdil’le 41 telefon konuşması yaptı

Son dakika... TIR kumpasından da o isim çıktı!

FETÖ’nün kumpas toplantısını eski Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil yönetti. TIR’ların durdurulması sonrası ABD Büyükelçiliği ile görüşme yapan firari imam Bayram Andaç da Özdil’le 41 telefon konuşması yaptı

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:36
Son dakika... TIR kumpasından da o isim çıktı!
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan yeni iddianamede, FETÖ imamlarının kumpası Diyarbakır'da örgütün Emniyet imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantı ile kurguladıkları belirtildi.

ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile TIR'ların durdurulduğu günlerde telefon görüşmeleri belirlenen FETÖ imamı Bayram Andaç'ın da Özdil'le kez 41 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

BANK ASYA'YA 20 BİN TL
İddianameye göre Kayseri, Çorum, Ankara ve Adana'da, FETÖ bağlantılı çeşitli dershane ve okullarda öğretmenlik yapan Andaç, 2010 - 2015 arasında Hatay'da, 2 Eylül 2015 itibariyle de Mardin'de öğretmenlik yaptı. Andaç'ın, Fetullah Gülen'in 17/25 Aralık darbe girişimi sürecinde verdiği talimatla, Bank Asya'ya 20 bin 167 TL yatırdığı ve telefonunda ByLock yüklü olduğu da saptandı.

Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden alınan Andaç'ın, Hatay ve Osmaniye'de görev yapan astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki örgüt mensuplarından sorumlu "Öğretmen" olduğu da anlaşıldı. Andaç'ın TIR'ların durdurulduğu 19 Ocak 2014 günü ve bir gün öncesinde Adana ile Osmaniye civarında olduğu belirlendi. Şüphelinin çok sayıda patates hat kullandığı, bu hatlarla TIR'ların durdurulması olayını organize eden diğer FETÖ imamları ile irtibat kurduğu kaydedildi.

41 TELEFON GÖRÜŞMESİ
Şüpheli imamın kendi adına kayıtlı telefondan, bir dönem FETÖ'nün Türkiye Emniyet İmamı olan Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'le toplam 41 defa görüştüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık da TIR'ların durdurulması kararının alındığı Diyarbakır'daki toplantıya Kozanlı Ömer'in başkanlık ettiğini belirtti.

İMAMLAR HABER ALDI
İddianameye göre FETÖ'nün, devlet kadrolarına sızan kripto elemanları vasıtasıyla, 30 Mayıs 2016'da MİT TIR'larını durduran imamlara yönelik operasyondan yaklaşık 2 hafta önce haberdar olarak 18 Mayıs günü şüphelilerin kaçmasını ve saklanmasını sağladığı anlaşıldı. Şüpheli Andaç'ın 19 Ocak 2014'te Adana'da TIR'ların durdurulmasının hemen ardından 20 Ocak 2014 ve sonrasında ABD Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu'nu arayarak görüşmeler yaptığı da belirlenmişti.

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