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Son dakika... Tanklar El Bab'a giriyor!

Bordo berelilerin cephe hattında IŞİD teröristlerini avladığı Suriye ilçesinde, tanklar ve zırhlı araçlar devreye giriyor

Son dakika... Tanklar El Bab'a giriyor!

Bordo berelilerin cephe hattında IŞİD teröristlerini avladığı Suriye ilçesinde, tanklar ve zırhlı araçlar devreye giriyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 08:51
Son dakika... Tanklar El Bab'a giriyor!
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SOKAKLARDAKİ şiddetli çarpışmaların kameralarla kaydedildiği bölgede, terör örgütüne ait tüneller ortaya çıkarıldı.
Artık düşmesi an meselesi olan El Bab'da bordo bereliler cephe hattında çatışıyor, Türk tankları ise kuşatma altındaki ilçeye yönelmiş durumda. Leopar tankıyla birlikte ACV-15 zırhlı taşıyıcı da Suriye'nin kuzeyindeki ilçede IŞİD hedeflerini vuruyor.
İlçenin sokaklarında ise yoğun çatışmalar var. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yayınladığı görüntülerde, muhaliflerle teröristler sokak aralarında ölümüne çarpışıyor.
Silah seslerinin kesilmediği El Bab'da IŞİD'den temizlenen bölgelerde tüneller ortaya çıkarıldı. Bir binada çok sayıda tuzaklanmaya hazır mayın bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada kuşatılan ilçenin yarıdan fazlasının alındığını duyurmuştu.

'Sniper Cafe'
Özel kuvvetlerin terör örgütü IŞİD'den aldıkları binayı Sniper Cafe'ye çevirdiğini gösteren fotoğraflar da dün paylaşılmıştı. Gece çekilen görüntülerde ise T-155 Fırtına ve T-122 Sakarya sistemlerinin terör örgütü IŞİD mevzilerine seri halde atışlar yaptığı görlüyordu.
24 Ağustos'ta başlayan sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'ın alınması hayati önem taşıyor. Dar bir bölgeye sıkışan terör örgütü IŞİD, bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı atışlarıyla Halep'in kuzeyindeki ilçeyi savunuyor.
El Bab, halihazırda terör örgütünün Türkiye sınırına en yakın olduğu nokta. İlçenin IŞİD'den temizlenmesiyle sağ kalan teröristlerin doğudaki Rakka'ya doğru kaçması bekleniyor.

Rejim güçleri doğuya ilerliyor
Güney cephesinden El Bab'a kadar yaklaşan rejim güçlerinin ise kuzeye doğru ilerlemediği, yönünü doğuya doğru döndüğü görülüyor. Şam rejimine bağlı askerlerin dün çok sayıda köyü IŞİD'den geri aldığı bölgede, Rus savaş uçakları da terör hedeflerini bombardımana tutuyor.

IŞİD geçen yıl topraklarının dörtte birini kaybetti
Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
IŞİDBordo BerelilerSuriye Ilçesi
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