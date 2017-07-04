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Son dakika - Sınırda canlı bomba yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika - Sınırda canlı bomba yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan kişi gözaltına alındı

04 Temmuz 2017 Salı 20:15
Son dakika - Sınırda canlı bomba yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kişiyi yakaladı. 

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen K.A'nın çantasında arama yapan ekipler, "canlı bomba" düzeneği ele geçirdi. 

Gözaltına alınan zanlının, "bombalı saldırı hazırlığındaki terörist mi" olduğu ya da "terör örgütlerine kuryelik mi" yaptığının araştırıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
YAYLADAĞIHataySuriye
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