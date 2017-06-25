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Son dakika - Patlama yaşandı: 2 asker yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

Son dakika - Patlama yaşandı: 2 asker yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

25 Haziran 2017 Pazar 19:33
Son dakika - Patlama yaşandı: 2 asker yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

PATLAYICILAR PET ŞİŞELERİN İÇİNDEYMİŞ

Bombalı saldırı sonrası yaralı askerlerin yardımına koşan ilçe sakinlerinden Nizam Tüfekçi, "Patlayıcı pet şişenin içerisindeymiş, patlamayla birlikte şarapnel parçaları dağılmış. İki asker de ayağından yaralandı. Patlamayı duyunca oraya gittik, çok şükür askerlerin durumları iyi" dedi.

Altındere Vadisi’nden, Samandıra Yaylası’na giden yol zırhlı araçlarla ulaşıma kapatılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 20:31
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Son DakikaAsker YaralıPatlama Yaşandı
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