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Son dakika: Kıbrıs görüşmelerinde kriz!

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, adadaki tarafların buluştuğu zirvede Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak salondan çıktığını söyledi

Son dakika: Kıbrıs görüşmelerinde kriz!

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, adadaki tarafların buluştuğu zirvede Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak salondan çıktığını söyledi

16 Şubat 2017 Perşembe 16:09
Son dakika: Kıbrıs görüşmelerinde kriz!
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AYLARDIR devam eden Kıbrıs müzakerelerinde bugün büyük bir kriz yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün yeniden bir araya geldi. 

Ara bölgedeki BM tesislerinde gerçekleşen görüşme, Anastasiadis'in kapıyı vurup salondan çıkmasıyla bitti.

Liderler, bugünkü görüşmede Rum Meclisi'nin Enosis referandumunun okullarda anılması kararını görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum mevkidaşının masadan sinirle kalktığını "Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek salonu terk ettiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı, toplantıda Türk tarafının Enosis konusundaki rahatsızlığını aktardığını bildiriyor. Rum lider Anastasiadis ise, beş sayfalık bir metin ile toplantıya geldi. Masadaki büyük kriz, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayan bir konuşma yaptığı sırada gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Çekip gittikleri kapıyı yeniden açmak kendi ellerindedir" açıklamasını yaptı.

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Son Güncelleme: 16.02.2017 16:19
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