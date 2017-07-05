Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100946
ALTIN
140.793
DOLAR
3.5919
STERLIN
4.6317
EURO
4.0658
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
'Yazın terlemekten korkmayın'
'Yazın terlemekten korkmayın'

Son dakika: Hatay'da canlı bomba yakalandı!

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde yakalanan canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT çıktığı açıklandı

Son dakika: Hatay'da canlı bomba yakalandı!

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde yakalanan canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT çıktığı açıklandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:23
Son dakika: Hatay'da canlı bomba yakalandı!
banner404

GÜVEÇÇİ Mahallesi'nde dün yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili  Hatay Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan kişiler olduğu tespit  edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklama şu bilgiler verildi:

"Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A., taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde, 2 şampuan kutusu ve 3 deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5 kilo 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 fünye, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HatayCanlı BombaTNTSon DakikaSon Dakika HaberleriSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Fethullah Gülen istedi
İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Fethullah Gülen istedi
30 terörist etkisiz hale getirildi
30 terörist etkisiz hale getirildi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals