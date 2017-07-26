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Son dakika! "Görevden ayrılacağı" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Yeri zamanı geldiği zaman teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı makamından sonra talip olduğum görev ilimdir." diyerek ayrılacağının sinyalini verdi

Son dakika! "Görevden ayrılacağı" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Yeri zamanı geldiği zaman teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı makamından sonra talip olduğum görev ilimdir." diyerek ayrılacağının sinyalini verdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:25
Son dakika! "Görevden ayrılacağı" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
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DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, görevden ayrılacağının sinyalini verdi. Görmez, "Yeri zamanı geldiği zaman teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içinde olacağım" dedi.

İKİ YENİ GÖREV İDDİASI ORTAYA ATILDI

7 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 7 yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen Görmez'le ilgili iki iddia gündeme getiriliyor. Biri Mehmet Görmez'in DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi İslam imajına zarar veren terör örgütlerine karşı dünyaya gerçek İslam'ı anlatmaya yönelik hazırlanacak bir yurtdışı görevinin başına getirilecek olması. Diğer görüş ise Görmez'in İstanbul'da kurulacak ve Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir İslam Üniversitesi'nin kurucu rektörü olacağı yönünde.

YERİNE AŞIKKUTLU'NUN GELCEĞİ KONUŞULUYOR

Görmez'in yerine gelecek ismin Erdoğan'ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı, atamaya ilişkin kararnamenin hazırlandığı iddia edildi.

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