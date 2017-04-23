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Son dakika: Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

Son dakika: Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

23 Nisan 2017 Pazar 12:15
Son dakika: Erdoğan Teziç hayatını kaybetti
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İSTANBUL'DA 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. asistan, doçent ve Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı'nı yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Teziç'in Fransız Hükümeti Liyakat Nişanı ödülü de bulunuyor.

2003 yılında YÖK Başkanlığına atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının Aralık ayında görevden ayrıldı.

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Son DakikaSon Dakika HaberiErdoğan TeziçYök
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