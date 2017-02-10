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Son dakika: Erdoğan'dan referandum onayı... Referandum ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Değişiklik Başbakanlığa gönderildi

Son dakika: Erdoğan'dan referandum onayı... Referandum ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Değişiklik Başbakanlığa gönderildi

10 Şubat 2017 Cuma 12:44
Son dakika: Erdoğan'dan referandum onayı... Referandum ne zaman?
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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız,6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun'u, Anayasanın 175'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir" denildi.    

REFERANDUM TARİHİ NE ZAMAN?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir" dedi.

BOZDAĞ DA 16 NİSAN DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada "Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor" demişti. 

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ErdoğanReferandumSon Dakika
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