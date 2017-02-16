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Son Dakika - Dev holding bölündü

Akfen Holding AŞ ile Akfen Mühendislik AŞ arasında kısmi bölünme sözleşmesi imzalandı

Son Dakika - Dev holding bölündü

Akfen Holding AŞ ile Akfen Mühendislik AŞ arasında kısmi bölünme sözleşmesi imzalandı

16 Şubat 2017 Perşembe 22:28
Son Dakika - Dev holding bölündü
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ŞİRKETİN Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Akfen Holding AŞ (devreden) ile Akfen Mühendislik AŞ (devralan) arasında kısmi bölünme sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devreden şirketin yönetim kurulu, aktifine olumlu etkisi olan, mevcut iş planlarını dikkate alarak optimal sermaye yapısına ulaşmış, öz sermayeye güçlü nakit akımları yaratabilen ve yaratma potansiyeli olan, temettü verimliliği yükselen şirketlerin paylarının tutulması; yatırım ihtiyaçları ve geliştirme çalışmaları devam eden şirket paylarının ise kapsam dışına çıkarılması kararı alındığından ve bu kapsamda devredenin faaliyet alanından çıkarmak istediği varlıkları devralan faaliyet konusuna katmak istediğinden işbu sözleşme imzalanmıştır."

AKFEN HOLDİNG

1976 yılında ilk şirketini kuran Akfen 1999 yılında Holding statüsüne kavuştu.

Akfen’in faaliyet konusu; havalimanları yönetimi ve operasyonları, inşaat, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Holding, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., PSA International, Souter Investments LLP, Kardan N.V, gibi ulusal ve uluslararası tanınmış müteşebbis ortaklarla beraber ortaklıklar işletmektedir.

Akfen Holding’in dünyanın başlıca otel zincirlerinden olan ACCOR S.A. ile Türkiye’de yapılacak Novotel ve İbis otel markaları için stratejik işbirliği mevcuttur.

2010 yılında %28,26 halka açıklık oranı ile halka arzını tamamlayan ve “AKFEN” hisse kodu ile BIST’de işlem görmekte olan Akfen Holding’in hisseleri, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki sürecinin tamamlanması ile, 12.05.2016 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Akfen Holding AŞAkfen Mühendislik AŞ
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