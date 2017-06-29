Son dakika... 'Deli Dumrul' gişesi kurdular!

NTV'DEN Gökhan Bedük'ün haberine göre, mega kent İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden Üsküdar'da, Çamlıca bağlantı yolunu kullanarak trafikten kurtulmak isteyen sürücüler, bazı uyanıklar için fırsata dönüştü. Trafik yoğunluğunu fırsat bilen uyanıklar, Üsküdar'dan Çamlıca bağlantı yoluna kısa yoldan çıkmak isteyen sürücülerden araç başı 1 lira alıyor. Korsan gişeden geçen araçlardan para alan uyanıklar vatandaşlar tarafından görüntülenirken, olay İstanbul'un ortasında 'Deli Dumrul' gişesi yorumlarına yol açıyor.
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