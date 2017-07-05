Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da haftalık yayın yapan Die Zeit gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü FETÖ taraftarları iade edilene kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini belirtti. Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile arasında bir problem olmadığını söyledi
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