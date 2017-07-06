Son dakika… Çok feci kaza! 3 ölü

ALINAN bilgiye göre, İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde Yakup K. yönetimindeki 42 R 9553 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.