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Son dakika… Çok feci kaza! 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika… Çok feci kaza! 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:25
Son dakika… Çok feci kaza! 3 ölü
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ALINAN bilgiye göre, İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı  hafif ticari araç, Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde Yakup K.  yönetimindeki 42 R 9553 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde  yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise  yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.

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KonyaKonya KazaSağlık
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