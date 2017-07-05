Son dakika... Büyükelçilik'ten MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili ilk açıklama

ELÇİLİKTEN yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.

SAVCILIKTAN JET CEVAP

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan jet yanıt geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Ankara Büyükelçiliğine gönderilen evrakların saat 15:26'da teslim alındığına dair APS kaydını paylaştı.

BELGELER PAYLAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne gönderdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzalı resmi yazıda, MİT TIR'larının durdurulması olayının şüphelisi FETÖ Üyesi Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük'ün ABD büyükelçiliğini telefon ile aramalarının ve bu ilişkinin sebebi sorulduğu görülüyor.