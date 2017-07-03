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Son dakika... Bakanlık açıkladı: 70 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi" denildi

Son dakika... Bakanlık açıkladı: 70 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi" denildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50
Son dakika... Bakanlık açıkladı: 70 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3  Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ  olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Son Dakikaİçişleri BakanlığıTerörle Mücadele
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