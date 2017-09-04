Son dakika: Antalya'da gözaltına alınan Alman vatandaşlarından birisi serbest

REUTER'IN haberine göre Alman hükümet sözcüsü ayrıca Türkiye'nin şu anda AB'ye katılacak durumda olmadığını, fakat müzakereler konusunun 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerden önce AB seviyesinde tartışılmayacağını da söyledi.
Bu arada AB Komisyonu da Türkiye ile müzakereler konusunun ekim ayında tartışılacağını, üyelik sürecini kesmenin üye ülkelerin takdirinde olduğunu açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların "siyasi suçlamalara dayandığı" öne sürülmüştü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.