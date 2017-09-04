Son dakika: Antalya'da gözaltına alınan Alman vatandaşlarından birisi serbest

REUTER'IN haberine göre Alman hükümet sözcüsü ayrıca Türkiye'nin şu anda AB'ye katılacak durumda olmadığını, fakat müzakereler konusunun 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerden önce AB seviyesinde tartışılmayacağını da söyledi.

Bu arada AB Komisyonu da Türkiye ile müzakereler konusunun ekim ayında tartışılacağını, üyelik sürecini kesmenin üye ülkelerin takdirinde olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların "siyasi suçlamalara dayandığı" öne sürülmüştü.