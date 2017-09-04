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Son dakika: Antalya'da gözaltına alınan Alman vatandaşlarından birisi serbest

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ-PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Alman hükümet sözcüsü, "Antalya'da gözaltına alınan iki Alman vatandaşından biri serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı

Son dakika: Antalya'da gözaltına alınan Alman vatandaşlarından birisi serbest

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ-PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Alman hükümet sözcüsü, "Antalya'da gözaltına alınan iki Alman vatandaşından biri serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:01
Son dakika: Antalya'da gözaltına alınan Alman vatandaşlarından birisi serbest
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REUTER'IN haberine göre Alman hükümet sözcüsü ayrıca Türkiye'nin şu anda AB'ye katılacak durumda olmadığını, fakat müzakereler konusunun 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerden önce AB seviyesinde tartışılmayacağını da söyledi.

Bu arada AB Komisyonu da Türkiye ile müzakereler konusunun ekim ayında tartışılacağını, üyelik sürecini kesmenin üye ülkelerin takdirinde olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların "siyasi suçlamalara dayandığı" öne sürülmüştü.

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Son Güncelleme: 04.09.2017 14:12
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