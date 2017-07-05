Son dakika... 52 avukat hakkında dava açıldı!

ANKARA 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gülen'in avukatları Nurullah Albayrak, Adnan Şeker ve Talha Aksoy'un da arasında bulunduğu 52 avukatın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklardan FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Albayrak'ın "Ankara avukatlarının imamı" olduğu belirtilen iddianamede, avukatların, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri aktarıldı.

Alaettin Yılmaz, Ersin Ortaç, Fahir Serdar İslam, Fatma Merve Akgül, Hakan Selami Atıl, Mehmet Akgeyik ve Mustafa Kumru "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamenin şüphelileri şunlar:

"Abdulkadir Ceylani Özgül, Adem Tüysüz, Adnan Şeker, Ahmet Yazıcı, Ali Bezci, Ali Yıldız, Ali Fuat Babatan, Cemalettin Karadaş, Çağatay Sakaoğlu, Çağlayan Erginay, Devlet Deveci, Eren Babahanoğlu, Eyyup Can Candaş, Eyyüp Ağaoğulları, Fuat Yüksel, Furkan Şen, Hakan Yıldız, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Hasan Yavuz Seyidoğlu, Hasanbasri Aksoy, Hayrettin Açıkgöz, Hüseyin Mehan, İbrahim Löklüoğlu, İbrahim Temur, İsmail Uyar, İsmail Yeşilova, İsmail Yıldırım, Kadir Kocalar, Kerim Yurttaş, Mehmet Demir, Mehmet Derdiyok, Mehmet Deveci, Mehmet Kasap, Mehmet Sürer, Mehmet Rasim Kuseyri, Melik Bayat, Muhammed Enes Ayhan, Muhammet Ali Özdel, Muhammet Gökhan Kılıç, Murat Aktaş, Murat Araç, Mustafa Dokumacı, Mustafa Kocadağ, Mustafa Onur Aslay, Mücahit Kozan, Nurullah Albayrak, Ömer Karadeniz, Sait Şahan, Sedat Oğuz, Süleyman Sallı, Şaban Yağcı ve Talha Aksoy."