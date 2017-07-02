Son dakika... 5 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Mardin kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik düzenlediği hava harekatında 5 teröristi etkisiz hale getirdi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terörist grup tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca düzenlenen harekatla, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından jetler üslerine döndü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.