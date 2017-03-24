Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Son dakika... 3 terörist daha öldürüldü

Kuzey Irak'taki PKK hedefleri bugün de vuruldu. TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 22 Mart'ta da Zap bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Son operasyonla birlikte toplamda 9 terörist öldürülmüş oldu

Son dakika... 3 terörist daha öldürüldü

Kuzey Irak'taki PKK hedefleri bugün de vuruldu. TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 22 Mart'ta da Zap bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Son operasyonla birlikte toplamda 9 terörist öldürülmüş oldu

24 Mart 2017 Cuma 15:04
Son dakika... 3 terörist daha öldürüldü
banner404

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlediği hava harekatı sonucu bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet koruganın imha edildiği, 3 bölücü terör örgütü mensubunun ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 22-23 Mart'ta yurt genelinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verildi. TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:" 22 Mart Mart'ta Hakkâri ili Çukurca ilçesi Gerkitepe ÜB.'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuşlardı. Ateş açılan bölge topçu ateşleriyle dövülmüş; bunun sonucunda da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. 23 Mart'ta Mardin Nusaybin'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 12 kg amonyum nitrat üç adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 90 adet Kanas keskin nişancı fişeği, bin kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Tunceli Pülümür'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 250 kilogram amonyum nitrat, beş tüp, dört el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tunceli Nazimiye'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen dört ayrı sığınak içerisinde, 2 bin kilogram amonyum nitrat, bin 300 metre elektrik kablosu, bir adet büyük jeneratör ve 180 litre benzin ele geçirilmiştir."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakHava Harekatıöldürülen TeröristlerZapSon DakikaSon Dakika HaberleriTSKPKKIrakBugün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz
 FETÖ, Said-i Nursi'nin tırnağı olamaz
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı
TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals