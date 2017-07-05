Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100882
ALTIN
141.924
DOLAR
3.6115
STERLIN
4.6657
EURO
4.0933
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Sokak hayvanları tedavi edildi

Adıyaman Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde son üç ayda 707 müdahalede bulunup, 53’ünü sahiplendirdi

Sokak hayvanları tedavi edildi

Adıyaman Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde son üç ayda 707 müdahalede bulunup, 53’ünü sahiplendirdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:19
Sokak hayvanları tedavi edildi
banner404

KONU ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Ahmet Tosun, Adıyamanlıların sokak hayvanları konusunda oldukça duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Belli bir kesim tarafından istenmeyen sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan büyük bir kesim var ilimizde. Olası bir kazada yada hastalıkta hemen 153’ü arayan vatandaşların belirttiği adrese giden ekiplerimiz, yaralı hayvanı tabanca ile vurarak uyutup, onu tedavi görmesi için merkezimize getiriyor. Bu arada silahla uyutulan hayvanların çoğu zaman belediye ekipleri tarafından öldürüldüğünü sanan vatandaşlarımız da oluyor ancak, bu işlem sadece hayvanlarımızı uyutmak amacıyla yapılıyor. Kimse bunu yanlış anlamasın. Uyutularak merkezimize getirilen hayvanların tedavileri Veteriner Hekimimiz tarafından yapılarak tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor” dedi.
Yapılan çalışmaların detayları hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Son üç ayda merkezimize getirilerek rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 700’ü geçmiş durumda. Vatandaşlarımızın ihbarları neticesinde merkezimize getirilerek tedavi ettiğimiz sokak hayvanlarının yanı sıra ekiplerimiz tarafından toplanan sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Son üç ayda merkezimizde 193 hayvan rehabilite edilirken, 193 hayvanın da aşılama ve küpeleme işlemi gerçekleştirildi.
Bunların yanında 128 hayvan kısırlaştırılırken, tedavi altına alınan hayvanlardan 53’ü de sahiplendirildi. Buradan özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum ki, her küpeli hayvan aşılanmış ve kısırlaştırılmıştır. Vatandaşlarımız küpeli hayvan gördüğü zaman korkmasınlar. Çünkü kısırlaştırılan hayvanlar daha uysal oluyor. Bu hayvanlar sosyolojik hayatına devam edebilir ancak üreyemezler, bu da popülasyonun kontrolü için şart. Aksi halde her taraf kedi köpek kaynar” diye konuştu.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.07.2017 17:34
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Eroğlu'nun 'Sapadere' programı iptal
Bakan Eroğlu'nun 'Sapadere' programı iptal
Başkan Altınok Öz 'Adalet Yürüyüşü'nde
Başkan Altınok Öz 'Adalet Yürüyüşü'nde
İstanbul'a girişi engellenirse ne yapacak
İstanbul'a girişi engellenirse ne yapacak

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals