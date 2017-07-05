Sokak hayvanları tedavi edildi

KONU ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Ahmet Tosun, Adıyamanlıların sokak hayvanları konusunda oldukça duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Belli bir kesim tarafından istenmeyen sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan büyük bir kesim var ilimizde. Olası bir kazada yada hastalıkta hemen 153’ü arayan vatandaşların belirttiği adrese giden ekiplerimiz, yaralı hayvanı tabanca ile vurarak uyutup, onu tedavi görmesi için merkezimize getiriyor. Bu arada silahla uyutulan hayvanların çoğu zaman belediye ekipleri tarafından öldürüldüğünü sanan vatandaşlarımız da oluyor ancak, bu işlem sadece hayvanlarımızı uyutmak amacıyla yapılıyor. Kimse bunu yanlış anlamasın. Uyutularak merkezimize getirilen hayvanların tedavileri Veteriner Hekimimiz tarafından yapılarak tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor” dedi.

Yapılan çalışmaların detayları hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Son üç ayda merkezimize getirilerek rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 700’ü geçmiş durumda. Vatandaşlarımızın ihbarları neticesinde merkezimize getirilerek tedavi ettiğimiz sokak hayvanlarının yanı sıra ekiplerimiz tarafından toplanan sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Son üç ayda merkezimizde 193 hayvan rehabilite edilirken, 193 hayvanın da aşılama ve küpeleme işlemi gerçekleştirildi.

Bunların yanında 128 hayvan kısırlaştırılırken, tedavi altına alınan hayvanlardan 53’ü de sahiplendirildi. Buradan özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum ki, her küpeli hayvan aşılanmış ve kısırlaştırılmıştır. Vatandaşlarımız küpeli hayvan gördüğü zaman korkmasınlar. Çünkü kısırlaştırılan hayvanlar daha uysal oluyor. Bu hayvanlar sosyolojik hayatına devam edebilir ancak üreyemezler, bu da popülasyonun kontrolü için şart. Aksi halde her taraf kedi köpek kaynar” diye konuştu.