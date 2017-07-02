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Şok taciz! Otel sahibi anahtar deliğinden izledi...

Dilan B. isimli bir kadın ve 2 arkadaşı bayram tatili için gittiği Ayvalık’ta kaldıkları butik otelin sahibinin kendilerini anahtar deliğinden izlediklerini fark edince şoke oldular

Şok taciz! Otel sahibi anahtar deliğinden izledi...

Dilan B. isimli bir kadın ve 2 arkadaşı bayram tatili için gittiği Ayvalık’ta kaldıkları butik otelin sahibinin kendilerini anahtar deliğinden izlediklerini fark edince şoke oldular

02 Temmuz 2017 Pazar 08:58
Şok taciz! Otel sahibi anahtar deliğinden izledi...
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DİLAN B. isimli bir kadın ve 2 arkadaşı bayram tatili için Ayvalık’a gittiler. Burada butik bir otelde konakladılar. Daha sonra genç kadınlar otel sahibi Kemal Mehmet A.’nın anahtar deliğinden kendilerini izlediğini fark ettiler. Otel sahibinin kendileri dışında otelde konaklayan başka kadınların da kaldığı odayı anahtar deliğinden izlediğini gören genç kadınlar bunu  video kaydına aldılar. Olayın mağdurlarından Dilan B. bu olayı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan ifşa etti. D.B. çektikleri video görüntüsünü ve olayı twitter hesabından paylaşarak otel sahibi Kemal Mehmet A. hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.  

DELİKTEN BAKARKEN KAYDETTİLER

Dilan B. yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle anlattı;

“Merhaba arkadaşlar şimdi el birliğiyle röntgenci bir otel sahibini ifşa edeceğiz. Olay bizzat benim ve arkadaşlarımın başından geçmiştir. Bayram için arkadaşlarla Ayvalık’ta N.... Konağı adlı butik otelde rezervasyon yaptırdık. Ben üst katta kalıyordum iki kız arkadaşım da giriş katta otel sahibinin oturduğu masanın yanındaki odada kalıyorlardı. İki arkadaşım otel sahibi ve işletmecisi Kemal Mehmet A.’nın onları anahtar deliğinden izlediğini fark etmişler, panik olup o an bir şey yapamamışlar. Sadece o anda deliğin üstüne havlu asmışlar. Ne yapacağımızı bilemedik çünkü elimizde bir kanıt yoktu... Arkadaşlarım bana adamın bu sefer karşı odayı anahtar deliğinden izlemeye başladığını söylediler. Sabahı bekledik. Ve sapık otel sahibimiz beklediğimiz gibi sabah ta karşı odadaki 3 kızı anahtar deliğinden izlemeye devam etti. Kapı aralığından her şeyin çok net göründüğü aydınlık videolar çekmeyi başardılar. Eşyalarımızı topladık ve kızların kapısını çaldık içeri girip her şeyi anlattık ve videoları gösterdik. Sonra odadan çıkıp Kemal beyin yanına gidip bildiğimiz her şeyi anlattık. Biz konuşmaya başlar başlamaz titremeye başladı “Ben öyle bir şey yapar mıyım kızlar, hastayım ilaç alıyorum” vs gibi şeyler söyleyip inkar etti. Biz elimizde videolar var deyince “Kızlar hamam böceği diye bağırdı ondan baktım” dedi. Videoları en başta görmek istedi, biz göstermedik. Diğer 3 kız da dahil, paralarımızı geri aldıktan sonra oteli terk ettik ve polise şikayet ettik. Videoları da delil olarak teslim ettik.” 

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