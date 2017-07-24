Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107041
ALTIN
143.375
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6482
EURO
4.1537
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Skandal! Ağrı kesici diye aldığı kremler 'azdırıcı' çıktı

Televizyonda görüp ağrı kesici krem sipariş eden kadın, gelen kremin 'azdırıcı' çıktığını ve firmanın "Ağrı da kesiyor, zevk alarak sürersin" diye alay ettiğini belirterek, satıcılardan şikayetçi oldu

Skandal! Ağrı kesici diye aldığı kremler 'azdırıcı' çıktı

Televizyonda görüp ağrı kesici krem sipariş eden kadın, gelen kremin 'azdırıcı' çıktığını ve firmanın "Ağrı da kesiyor, zevk alarak sürersin" diye alay ettiğini belirterek, satıcılardan şikayetçi oldu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
Skandal! Ağrı kesici diye aldığı kremler 'azdırıcı' çıktı
banner404

İSTANBUL'DA yaşayan Zeynep İ.'nin, omuzu ağrıyan annesi için uydudan yayın yapan kanalların birinde ağrı kesici krem görüp, sipariş vermesi başına iş açtı. Soluğu savcılıkta alan Zeynep İ. şirket yöneticilerini şikayet etti.

KREMLER AZDIRICI, DAMLALAR CİNSEL İSTEK ARTIRICI ÇIKTI

Zeynep İ.  İstanbul'da savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde şunları anlattı; "3 kutu sipariş verdim. 1 kutu fiyatı 40 TL iken 3 kutu alan ise 100 TL şeklinde promosyon yapıyorlardı. Memnun olmazsam ürünü 1 hafta içinde iade edebileceğimi ve ücreti geri alabileceğimi söylediler. Kargodan gelen kutuyu açtığımda içinde 3 kutu bir damla vardı. Konuştuğumuzda damla yoktu. Şüphelendim. Prospektüs de yoktu. Tanıdığım eczaneye sordum. Kremlerin bayan azdırıcı, damlanın da cinsel istek artırıcı olduğunu öğrenince şoke oldum."

"AĞRI DA KESİYOR, ALIŞINCA ZEVK ALARAK SÜRERSİN"

Zeynep İ., ağrı kesici krem için numarayı tekrar aradığında kendisiyle dalga geçildiğini söyleyerek, "Sipariş verdiğim numarayı arayarak kremi yanlış göndermiş olabileceklerini ağrı kesici krem istediğimi söyledim. Bana, 'kremi sür fark etmez o da ağrı kesiyor. Alışınca zevk alarak sürersin' gibi saçma sapan konuşma yaparak telefonu kapattılar. Hem dalga geçerek hakaret ettiler hem de dolandırdılar. Para cüzi miktar önemli değil ama benimle dalga geçerek konuşmaları zoruma gitti. Şirketin yönetici ve konuştuğum kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulAğrıAğrı Kesici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O flash bellek savcılığa teslim edildi
O flash bellek savcılığa teslim edildi
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals