ÇOK sık karşılaşılan cilt hastalıklarından birisi olan sivilce, genelde ergenlik çağında başlar ve dikkat edilmediğinde izler bırakabilir. Derinin yağ oranı bakımından yüksek olan yerlerinde çıkar ve deride kırmızı sivilce, kist, siyah nokta şeklinde kendini gösterir. Hemen herkesin çok sık yaşadığı ve kendisini kötü hissetmesine neden olan bir diğer problem uçuk ise insanların genetik sisteminde yani Dna içinde yer alan ve kalıtsal olarak süregelen bir hastalıktır. Peki sivilce- sivilce lekeleri ve uçuk nasıl geçer?

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Sivilce, tedavisi uzun sürelidir ve iyileşmesi geçtir. Tedaviye geç yanıt veren bir cilt hastalığıdır. Kısacası düzenli ve sabırlı bir tedavi uygulanır. Bunun için bir cildiye uzmanına başvurmanız gerekir. Akne tedavisinde çok sayıda kullanılan ilaç vardır. Cildiniz ve sivilceniz için en uygun olanı, doktorunuz tarafından belirlenecektir. Yoğun sivilceli bir hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. 2-3 ay süren bir tedavi gerekir. Bunun dışında cildinizin yumuşak bir sabunla yıkanması, hem yağlanmayı azaltır hem de tedaviye yardımcı olur. Fakat cildi çok fazla kurutan sabunlardan, temizleyicilerden uzak durmanız gerekir. Çok fazla yıkamak cilde zarar verir. Bunun dışında, cildinizi tahriş edecek giysilerden kaçınmanız gerekir. Sivilcenin iyileşmesini yavaşlatan bir durumdur. Sivilcelerle oynamak, sıkmak ya da kaşımak iz kalma ihtimalini arttırır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir cilt hastalığıdır.

SİVİLCE LEKELERİ İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Limon Suyu Mucizesi: Ciltteki lekelere en iyi gelen doğal ürünlerden biri limondur. İçerisinde bol miktarda barındırdığı sitrik asitle ölü hücrelerin atılmasını ve yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırır. Bu yöntemi uygulamaksa oldukça kolay. Tek ihtiyacınız olan limon suyu ve pamuk topları. Pamuk toplarını limon suyuna hafifçe bastırarak cildinize masaj yapar gibi uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.

Elma Sirkeli Tonik: Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açarak azalmalarına yardımcı olur. Bu tonik, her gün yatmadan önce rahatlıkla uygulanabilir. Yine, pamuk toplarını elma sirkesini batırın ve cildinize uygulayın. Gece yatarken toniği yıkamayın.

Aloe Vera Maskesi: Aloe vera yenilenmeyi destekleyen bir özelliğe sahiptir. Yanık, çatlak ya da akne izlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Aloe vera özünü cildinize uygulayarak yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Karbonat: Karbonat, ciltteki lekeleri giderirken bu lekelerin yeniden oluşmasını da önleyen bir özelliğe sahiptir. Haftada birkaç gün, ıslatılan cilde karbonat serpiştirilerek uygulanabilir. Bu şekilde 5 dakika kadar beklendikten sonra ılık suyla durulayın.

Salatalık: Salatalık genel olarak cildi dinlendiren ve hücrelerde yenilenme sağlayarak lekelere de iyi gelen bir özelliğe sahiptir. Dilimlenen salatalıkları cildinize yerleştirerek yarım saat kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra durulama yapmanıza gerek yok.

Portakallı Peeling: Portakalı, kabuklarının dış yüzeyi cilde değecek şekilde yerleştirip bir süre bekledikten sonra durulayarak uygulayabilirsiniz.

Keten Tohumu Maskesi: Keten tohumu vücuda birçok faydasının yanında cilt lekeleri için de oldukça iyi bir çözümdür. Keten tohumu suyla karıştırılıp maske haline getirilir ve bir bez yardımıyla cilde uygulanır.

Domates Dilimleri: Domates, içerisindeki beta karoten ile yenileyici etkiye sahiptir. Domatesi de salatalık gibi dilimleyerek cildinize yerleştirin. Zamanla cilt lekelerinizin azaldığını fark edebilirsiniz.

UÇUK DOĞAL YÖNTEMLER NASIL GEÇER?

Aşırı sıcağa ve soğuğa maruz kalmak, kuvvetli güneş ışığı, soğuk algınlığı, stres, yorgunluk ve bitkinlik, regl ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkan uçuğu hem hiç bir zararı olmayan hem de her zaman etkisini koruyan yöntemler vardır.Örneğin uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini zayıflatmada yardımcı olacaktır. Doğal antiviral içerikli olan ve ilaçlarla hemen hemen aynı etkiyi göstererek uçuk tedavisinde etkili bir şekilde kullanılan bir diğer yol ise “sarımsak” kullanmaktır. Sarımsak ile uçuk üstüne fazla bastırmadan masaj yapın ve suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bunu sık sık uygulayın ve uçuğunuzun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.