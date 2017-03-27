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Sırrı çözülemiyor! Şimdi de geleceğe...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mert Altıntaş'ın bilgisayarında yeni bulgulara ulaşıldı

Sırrı çözülemiyor! Şimdi de geleceğe...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mert Altıntaş'ın bilgisayarında yeni bulgulara ulaşıldı

27 Mart 2017 Pazartesi 08:38
Sırrı çözülemiyor! Şimdi de geleceğe...
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ANKARA Başsavcılığı 19 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı sergide Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarına dair soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Savcılık, suikast tarihinden başlayarak geriye doğru olayın faili FETÖ'cü polis Altıntaş'ın nerelere gittiğini, kimlerle irtibat kurduğunu ve bağlantılarını araştırıyor. Ancak soruşturmanın ilerlemesi ve suikastin ardındaki güçlerin ortaya çıkmasının önüne geçmek için hedef şaşırtılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
HTS OYUNUYLA HEDEF ŞAŞIRTMA

Suikastin ardından Altıntaş'ın kullandığı numara deşifre edilerek internet ortamında paylaşıldı, hatta gay sitesinde “Mevlüt Mert Altıntaş” adına hesap açıldı. Yüzlerce kişinin aradığı Altıntaş'ın HTS kaydına çok sayıda numara düştü. Savcılığın Altıntaş'ın HTS kaydını araştıracağını ve söz konusu numaraları tek tek inceleyeceğini değerlendiren suikastin ardındaki güçler, bu sayede hedef şaşırtmayı planladı.

KİMLİK BİLGİLERİ İNTERNETE
Altıntaş'ın ölümünden saatler sonra adına bankada hesap açıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, hesabın telefon bankacılığı yöntemiyle açıldığı anlaşıldı. Telefondan İzmir'de yaşayan S.A.'ya ulaşıldı. Şüpheli, Altıntaş'ın kimlik bilgilerini kullanarak onun adına hesap açtığını itiraf etti. Suikast sonrası Altıntaş'ın kimlik bilgilerinin vakit kaybetmeden internete düşmesi dikkat çekmişti. Bu arada, suikastin ardından Emre Uslu'nun da aralarından bulunduğu birçok firari FETÖ'cü Twitter hesaplarından suikaste ilişkin yönlendirme amaçlı paylaşımlarda bulunmuştu.

19 ARALIK'TA NELER OLDU?
Altıntaş'ın evinde bulunan bilgisayarını inceleyen bilişim polisi, suikastten yaklaşık 10 gün önce Karlov ile ilgili araştırma yapıldığını tespit etmişti. Ayrıca, Altıntaş'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile ilgili de internetten arama yaptığı, Rus Kültür Merkezi'nin yanı sıra Amerikan Kültür Derneği ile ilgili de incelemelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bilgisayar üzerindeki incelemeleri devam eden bilişim polisi, Altıntaş'ın suikast tarihi olan 19 Aralık günü dünyada hangi olayların olduğunu araştırdığı da belirlendi.

GELECEĞE MEKTUP ARAŞTIRILIYOR
Altıntaş'ın ayrıca, internetten “geleceğe mektup yollama” yöntemlerine baktığı, bu kapsamda ileri tarihli bir mailin nasıl gönderileceğine ilişkin araştırma yaptığı da tespit edildi. Altıntaş'ın suikaste ilişkin bir not bırakmış olabileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, geleceğe mektubun izini sürüyor. Bilgisayarda en ufak ayrıntılara bile bakılırken, Altıntaş'ın kullandığı Iphone 4S marka telefonun şifresinin kırılması için her türlü yöntem deneniyor.

Belçika'dan arayana yakalama
Polis, suikast sonrası Altıntaş'ın telefonu kapalı olmasına rağmen aynı numara tarafından birden fazla arandığını belirledi. Söz konusu aramanın ise Belçika'dan gerçekleştiği tespit edildi. Şahsın birden fazla kez aramasını dikkat çekici bulan savcılık, söz konusu numaranın kim tarafından kullanıldığını tespit etti, bağlantılarını mercek altına alındı. Söz konusu şüpheli ile Altıntaş arasında daha önce bir bağlantının olmadığı kaydedildi. Söz konusu aramaların Altıntaş'ın telefonunun polis ekiplerince açılıp açılmadığının kontrol etmek amaçlı olabileceğini değerlendiren savcılık, şahıs hakkında yakalama çıkardı. Şüphelinin Belçika'da öğrenci olduğu belirlendi. 

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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Sanatlar MerkeziRusyaAndrey KarlovMert Altıntaş
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