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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Şırnak ve Kars'ta patlama! 4 şehit, 3 yaralı

Şırnak ve Kars'ta patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Şırnak ve Kars'ta patlama! 4 şehit, 3 yaralı

Şırnak ve Kars'ta patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

25 Nisan 2017 Salı 14:50
Şırnak ve Kars'ta patlama! 4 şehit, 3 yaralı
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ŞIRNAK’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Kars'ta da PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.
ŞIRNAK'TA EL YAPIMI PATLAYICI PATLADI
Olay, Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi.
Patlamada, 2 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı askerler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 
Şırnak’ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor.  
KARS'TA MAYIN PATLADI!
Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

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Son Güncelleme: 25.04.2017 15:43
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