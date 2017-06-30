Sınırda sıcak saatler! 7 bin asker emir bekliyor

DEAŞ ve YPG’yi sınırlarından temizlemek için Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatan Türkiye, ikinci operasyon için gün sayıyor. ‘Fırat Kılıcı’ adı verilen operasyon için TSK ve ÖSO’ya ‘hazır olun’ talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasıyla işaret ettiği operasyon için aylar süren hazırlıklar Ramazan ayı öncesinde başladı.

AĞIR SİLAH VE MÜHİMMAT YIĞINAĞI YAPILDI

Operasyon için bölgede Fırat Kalkanı Harekatı’ndakinin iki katı büyüklüğünde ağır silah ve mühimmat yığınağı yapıldı.

BÖLGEYE 7 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI

Bölgede özel harekat birliklerinden 7 bin asker konuşlandırıldı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu birliklerine ‘hazır olun’ talimatının verildiği operasyonun, ilk çatışmaların yaşandığı yer olan Minak ve Ayn Daknah’tan başlayacağı, Tel Rıfat, Afrin ve Tel Abyad’la devam edeceği belirtiliyor. Temmuz sonu ya da Ağustos başı için başlaması planlanan kara harekatının, YPG kuzey Suriye’den temizleninceye kadar devam edeceği ifade edildi.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ı da terör örgütü DEAŞ’den temizledikten sonra YPG kontrolündeki Menbiç için mesaj verdi. Önce ABD’nin askeri birlikleriyle YPG’ye güvenlik kalkanı oluşturması ve Rusya ile Esad rejiminin Menbiç’te fiilen kontrolü devralmasıyla bu operasyon gündemden düştü. Ancak Ankara sınırlarında terör örgütü YPG varlığına izin vermeyeceğini her fırsatta kesin ifadelerle tekrarladı.

Operasyonun ABD veya Rusya ile karşı karşıya gelmeden yapılması için farklı harekat stratejileri, çoklu planlar geliştirildi. Birden fazla nokta ve planla hazırlanan operasyon için TSK’nın hazırlıkları son aşamaya geldi. Çoklu planlar arasında Afrin ve Tel Abyad öne çıktı. Aylar önce YPG’nin Afrin’deki mevzileri toplarla vuruldu. Obüslerle Afrin’in Minak ve Maranaz bölgelerinde mevziler imha edildi. YPG’nin taciz atışları ve ÖSO ile girdikleri çatışmalara TSK misliyle karşılık verdi. Bölgedeki hareketlilik ikinci operasyonun buradan başlama ihtimalini kuvvetlendirdi. Buna karşın bölge kaynakları Tel Abyad ve Afrin’e eş zamanlı operasyon da yapılabileceğini belirtiyor.

RUSYA’DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Türkiye bir yandan en üst seviyede müttefiklerini, terer örgütü YPG/PYD’nin sınırdaki varlığına izin verilmesi için ikna edilmeye çalışırken, ABD Rakka operasyonuna YPG/PYD ile başladı. ABD’nin DEAŞ’i rejim bölgelerine tahliye etme planları Rusya’nın tahliye konvoylarını vurmasıyla sekteye uğradı.

Moskova yönetimi destek verdiği YPG/PYD’ye, ABD’nin kara gücü haline gelmesi nedeniyle mesafe koyarken, rejim ve İran, YPG güçlerini hava bombardımanıyla vurdu.

Son olarak Rusya’nın Afrin’deki askeri birliklerine çekilin talimatı verdiği ortaya çıktı. Rusya’nın bu kararı ile operasyon için Türkiye’nin eli güç kazandı. Ancak ABD’nin nasıl bir tavır alacağı konusu kesinlik kazanmadı. Türkiye’nin operasyon kararlılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde de terör noktaları tek tek gösterilerek, kesin bir dille vurgulanmıştı.