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Sınırda hareketlilik... El Bab bölgesine birlikler takviye ediliyor

Fırat Kalkanı Harekatının 127'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor. El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları gönderiliyor

Sınırda hareketlilik... El Bab bölgesine birlikler takviye ediliyor
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FIRAT Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor. Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor. El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor.
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Etiketler; #Son dakika haberi #son dakika haberleri #el bab son dakika #el bab haberleri #Kilis #Suriye #Türk Silahlı Kuvvetleri
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