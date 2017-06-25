Sınır kapısında bayram yoğunluğu

TÜRKİYE'NİN Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine, Gürcistan’ın da Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’ndaki yolcu ve araç yoğunluğu Ramazan Bayramı dolayısı daha arttı. Özellikle giriş için sıra bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluştururken yoğunluğun bayram boyunca süreceği belirtildi.

Yolcu giriş çıkışı açısından Türkiye’nin en büyük sınır kapısı olan Artvin-Hopa Sarp Sınır Kapısında yaşanan hareketlilik bölge turizmine de yansıyor.