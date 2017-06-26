Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.708
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4676
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Sınıf arkadaşı ile sözlenip ailesini terk etti

Adana’da 3 çocuk annesi Şükran Bezgin, kocasının üniversite okumak için gittiği İstanbul’da sınıf arkadaşı ile sözlenip kendilerini terk ettiğini ileri sürdü. Bezgin, “Kiramız doldu. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Düzenli olduğu sürece ne iş olsa yaparım. Yeter ki çocuklarıma bakayım. Yardım bekliyorum” dedi

Sınıf arkadaşı ile sözlenip ailesini terk etti

Adana’da 3 çocuk annesi Şükran Bezgin, kocasının üniversite okumak için gittiği İstanbul’da sınıf arkadaşı ile sözlenip kendilerini terk ettiğini ileri sürdü. Bezgin, “Kiramız doldu. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Düzenli olduğu sürece ne iş olsa yaparım. Yeter ki çocuklarıma bakayım. Yardım bekliyorum” dedi

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:11
Sınıf arkadaşı ile sözlenip ailesini terk etti
banner404

ADANALI ev hanımı Şükran Bezgin (42) ile özel sektörde işçi olarak çalışan Yılmaz Bezgin (41), 22 sene önce birbirlerini sevip kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep (19), Mustafa (17) ve Elif (14) isimli 3 çocukları oldu. 2015 yılında ise Yılmaz Bezgin, eşine okumak istediğini söyleyip önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) daha sonra ise Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girdi. Bezgin, sınav sonucuna göre ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü kazandı ve hem okumak hem de çalışıp ailesine bakmak için İstanbul’a gitti. Bezgin, okuduğu sırada, geçen yıl iddiaya göre sınıf arkadaşı Müge H. Y. (31) ile sevgili oldu.
Sosyal medyadan çiftin paylaştığı fotoğraflar ile durumu öğrenen Şükran Bezgin ise eşini arayıp bu olayı sordu ve ‘Böyle bir şey yok, yalan’ yanıtını aldı. Daha sonra ise Yılmaz Bezgin, iddiaya göre sevgilisi Müge H. Y. ile internet sitesi kurup röportajlar yaparak para kazanmaya başladı ve ikili sözlendi, fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Şükran Bezgin, eşini arayıp tartıştı ve Yılmaz Bezgin de, ‘Senden dini nikahtan boşanıyorum’ dedi ve eşiyle çocuklarına para göndermeyi kesti.
Şükran Bezgin ise ev kirasını ödeyemez hale gelince İŞKUR’un ‘Toplum Yararına Programı' kapsamında Sarıçam ilçesine bağlı Öksüzler Cami’nin Kuran Kursu’nda hizmetli olarak geçtiğimiz nisan ayında 6 aylığına çalışmaya başladı.

“Yeter ki düzenli işim olsun”

Eylül ayında 6 aylık işin sona ereceğini, kirasını ise nasıl ödeyeceğini bilmediğini anlatan Bezgin, “Ben 3 çocukla baş başa kaldım. Geçen seneden beri maddi imkansızlıklar çekiyorum. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Fakat Eylül’ün başında çıkarılacağım. Ben vicdanı olan insanlardan bize yardımcı olmalarını istiyorum. Kiramız doldu. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum. 22 senem gitti ama çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Düzenli bir işim olursa ne iş olsa yaparım. Yeter ki çocuklarıma bakayım” diye konuştu.

“Kızlarımdan ayrılmak istemiyorum”

Eşinin 2 kızını İstanbul’a çağırdığını fakat kızlarına İstanbul’da eşinin bakamayacağını öne süren anne Bezgin, “Eşim 1 seneden beri bana maddi yönden destek olmuyor. Bu tatilde çocuklarımı İstanbul’a gönderecektim. Çağırdı. Bakacağım diyor ama ben ona güvenmiyorum. Çocuklarıma bakamaz. İstanbul gibi bir yerde iki kız çocuğunu göndermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Şükran Bezgin, Müge H.Y.’nin annesinin ilk zamanlar kendisini aradığını ve bu ilişkiyi onaylamadığını fakat zamanla kabullendiğini belirtti.

“Annemin yanında duracağım”

Elif Bezgin ise annesinin yanında kalmak istediğini belirterek, “Annem eğer çalışacak bir iş bulursa kendisi de çalışabilir. Bizim evimiz olsa mesela ben burada kalmak istiyorum Adana’da. Bize yardım ederlerse annemizin yanında kalmak istiyoruz. Babam son 1 yıldan beri ilgisiz. Arayıp sormamaya başladı. Annem zor şartlarda bizi okutmaya çalışıyor” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaKocaŞükran BezginÜniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Park halindeki tır kundaklandı
Park halindeki tır kundaklandı
Cinsel istismar iddiası vatandaşları ayaklandırdı
Cinsel istismar iddiası vatandaşları ayaklandırdı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals