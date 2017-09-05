Şimdi de tehditle para istiyorlar!

BASİT bir çalışma prensibine sahip sitede telefon numarası ya da isim girilerek sorgulama yapılıyor, kişilerin sadece kendi inisiyatifeyle paylaşmak isteyeceği telefon bilgilerine kolayca ulaşılabiliyordu.

Sahtekarlık hizmetinde sınır tanımayan site, ‘Sahte numara servisi' ile sitelerin telefon doğrulamalarında kullanabileceğiniz sahte numaralar da sunuyor.

Devletin en önemli kademelerindeki isimlerin telefon numaralarını bile pervazsızca açığa çıkaran site, son yaptığıyla “Pes” dedirtti.Dolandırıcılık faaliyetlerini, kaygı duymaksızın sürdüren site, vatandaşların numaralarını izinsiz şekilde paylaştığı yetmezmiş gibi numaralarının sorgulanmasını engellemek isteyenlerden haraç istemeye başladı. Site bildirim göndererek, “Bugüne özel 2.99 TL ödeyerek sevdiklerinizin numaralarını sorgulatmayı engelletebilirsiniz” mesajıyla vatandaşların cebine göz dikti.

Milyonlarca kişinin telefon bilgisini yasa dışı yollarla herkesin ulaşabileceği bir şekilde ortaya saçan sitenin, basit bir hesapla 1 milyon kişiden 2.99 aldığı hesaplanırsa ortaya akıl almaz bir vurgunun çıkacağı gerçek. Asıl akıllara takılan soru ise sitenin dolandırıcılık faaliyetlerini bu şekilde nasıl rahatça sürdürebildiği…