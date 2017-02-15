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Silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı

Bir otoparkta silahla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

Silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı

Bir otoparkta silahla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 08:07
Silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı
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ALINAN bilgiye göre ,Başkent Ankara'da , Hoşdere Caddesi Atakule Kavşağı'nda bir otopark işletmesine otomobille gelen kişiler içeride bulunanlara ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin ensesine kurşun isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Saldırının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda mermi kovanı buldu.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah renkli bir otomobille kaçtığı belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraHoşdere CaddesiMobese
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