Silahlı kavga: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, ilçenin Çolaklı mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan K.Ö. ile Erkan Parlayan arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini silahlı kavgaya bıraktı. K.Ö. üzerinde bulunan silah ile Erkan Parlayan’a ateş etti. Parlayan vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralandı. Ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Erkan Parlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan K.Ö. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.