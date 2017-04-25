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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Silahlı kavga: 1 ölü

Trabzon’un Akçaabat İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavga: 1 ölü

Trabzon’un Akçaabat İlçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

25 Nisan 2017 Salı 20:00
Silahlı kavga: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, ilçenin Çolaklı mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan K.Ö. ile Erkan Parlayan arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini silahlı kavgaya bıraktı. K.Ö. üzerinde bulunan silah ile Erkan Parlayan’a ateş etti. Parlayan vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralandı. Ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Erkan Parlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan K.Ö. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.  

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonAkçaabat
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