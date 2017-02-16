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Silahlı kavga: 1 ölü

Bir kişi, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

Silahlı kavga: 1 ölü

Bir kişi, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

16 Şubat 2017 Perşembe 23:49
Silahlı kavga: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgilere göre, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi’nde Sadi Erdoğan'ın işlettiği TEKEL büfesine G.T. ile K.D. isimli şahıslar geldi. Büfe sahibi ile şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce G.T., üzerinde taşıdığı tabancayla Sadi Erdoğan'a ateş etti. Vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan Erdoğan, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sadi Erdoğan kurtarılamazken, polis ekipleri olay yerinden kaçan G.T. ve K.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
çıkan SilahlıKavgada
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