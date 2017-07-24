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Silahlar çekildi, babalar karıştı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Olayla ilgili aranan iki kişiden Turan Tekcan (ölen iki kişinin babası) teslim oldu. İlk kavganın taraflarından Ömercan Tekcan ise halen aranıyor

Silahlar çekildi, babalar karıştı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Olayla ilgili aranan iki kişiden Turan Tekcan (ölen iki kişinin babası) teslim oldu. İlk kavganın taraflarından Ömercan Tekcan ise halen aranıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:53
Silahlar çekildi, babalar karıştı!
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İLK belirlemelere göre çatışmayı doğuran kavga Kerem Öztürk ile Ömercan Tekcan arasında yol verme-park etme tartışmasından çıktı. Ömercan Tekcan'ın kuzenleri Alptuğbey ve Göktuğbey Tezcan da olaya müdahil oldu. Salih Semercioğlu da Öztürk'ten yana olaya müdahil olunca kavga büyüdü. Bir süre sonra Göktuğbey ve Alptuğbey Tekcan'ın babası Turan Tekcan ile Salih Semercioğlu'nun babası Mehmet Semercioğlu da kavgaya dahil oldu ve silahlı çatışma başladı.Ayırırken vuruldu.Tabancalar  ve bir pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mustafa Aşar da vuruldu. Hastaneye kaldırılan dört yaralıdan üçü hayatını kaybetti. Olayın ardından Kerem Öztürk ve babası İbrahim Öztürk polise giderek teslim oldu.Tekcan teslim olduOlaya karışan diğer şüpheliler aranırken Turan Tekcan da dün akşam saatlerinde teslim oldu. Ömercan Tekcan ise aranıyor. Olayın tarafların olan Tekcan ailesi ile Semercioğlu ailesi arasında daha öncesine dayalı bir husumetin olduğu da iddia edildi.Çarşamba ilçe emniyet müdürlüğü ve Samsun'dan gelen takviye ekipler ilçede tarafların muhtemel bir çatışmasına karşı sıkı tedbirler aldı. Gözaltında toplam 5 kişi var. Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunSamsun Çarşamba çatışmaİbrahim Öztürk
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