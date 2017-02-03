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Sigaraya yeni yasaklar geliyor!

Sağlık Bakanlığı, sigaraya yasaklarında ikinci büyük “abluka” hazırlığında

Sigaraya yeni yasaklar geliyor!

Sağlık Bakanlığı, sigaraya yasaklarında ikinci büyük “abluka” hazırlığında

03 Şubat 2017 Cuma 14:59
Sigaraya yeni yasaklar geliyor!
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SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadelede sağlanan başarının kaybedildiğini ve ikinci bir önlemler paketi hazırladıklarını açıkladı.
Yeni pakette, düz paket, açılır-kapanır alanların kapalı sayılması ve sigara içilebilen alanın binadan 5 metre uzak olması zorunluluğu bulunuyor. Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Bakan Akdağ, Mersin’de bir araya geldiği gazetecilere, sigara içmenin “zor ve rahat bozucu” olmasını, ayrıca yeni neslin sigara içmesinin önlenmesini istediklerini kaydetti. Tüketimi artan sarma tütünle ilgili bir düzenleme yapılacak.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadele kampanyasının başladığı 2008 yılından sonraki süreçte, kullanım oranlarının yüzde 26’lara kadar gerilediğini ve Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütünden birkaç kez ödül aldığını hatırlatarak, gelinen aşamada ise TÜİK’in verilerine göre yüzde 30’ların üstüne çıkıldığını belirtti. “Kazandığımız cepheyi kaybettik ama pes edecek halimiz yok” diyen Akdağ, hem bilinçlendirme kampanyası hem de yasal mücadeleyi içeren ikinci bir çalışma yapıldığını kaydetti.
YENİ YASAL DÜZENLEMELER EĞLENCE YERLERİNİ ZORLAYACAK
Bakan Akdağ’ın verdiği bilgiye göre, mevcut deneyimlerden elde edilen sonuçlara göre ikinci bir yasal düzenleme taslağı hazırlandı ve Bakanlar Kuruluna sunuldu. Akdağ, en kısa sürede bunu yasallaştırmak istediklerini belirtti.
YENİ PAKETİN TEMEL UNSURLARI ŞÖYLE:
Düz paket: Avustralya’da uygulamaya giren düzenlemenin benzeri olarak, sigara markası çok küçük ve görülmesi zor yerde olacak ve geri kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak.
Satış noktaları: Sigaraların satış noktasındaki görünürlüğü yenıden düzenlenecek ve kesinlikle içi görünmeyen kapalı kutularda bulunacak.
Kafe-restoran-eğlence yerlerinde sigara içmeye izin verilen, üstü ve yanları açılır-kapanır alanlar da “kapalı alan” sayılacak ve sigara içilmesi yasaklanacak.
Eğlence yerleri ve kafe-restoranlarda, otellerde kapılardan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek.
Bakan Akdağ eğelence yerleri-kafe-restoran grubundaki düzenlemelerin insanların sigara içmesini zorlaştırma, rahatlarını bozma amacını taşıdığını belirterek, “Sigara içmek isteyen bir kişi, rahat koltuğundan kalkacak, eğlencesine ara verecek. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sigara içmek zor olmalı” dedi.
Sarma tütün olarak adlandırılan, sigara sarmaya uygun kıyılmış tütün satışına yönelik kısıtlayıcı düzenleme yapılacak. Bu ürünlerin vergisiz, kayıt dışı ya da kaçak olarak satılması önlenecek.
“CEZAMI ÖDERİM, DEVAM EDERİM MÜMKÜN DEĞİL”
Bakan Akdağ, eğlence yerleri ve kafe-restoranlarda belirli alanların sigara içmeye ayrılmasının “maçı kaybetmek” anlamına geldiğini belirterek, “Almanya bu hatayı yaptı. Ana amacımız gençlerin sigaraya başlamasını engellemek. İçenlerin de bırakmasını sağlamak. Bir noktadan sigara içiliyorsa sorun çözülmüyor” dedi. Recep Akdağ, işletmelerin cezayı ödemeye razı olarak sigara içmeye izin vermesinin mümkün olmadığını, katlanarak büyüyen cezaların devamı halinde mutlaka kapatma cezası verileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
SigaraYasakSağlık BakanlığıTüik
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