Sıcaklık rekoru kırıldı mı?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dün ve bugün haber bültenlerinde yer alan -İstanbul’da son 106 yılın sıcak lık rekoru kırılmıştır- haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul’da Cuma günü 39,2 Cumartesi 38,0 Pazar günü 35,7 derece ölçülmüştür. Rekor sıcaklık 13.7.2000’de ölçülen 41,5 derecedir” denildi.

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