Sıcak hava ile imtihanı

TERMOMETRENİN 40 derecelere kadar yükseldiği şehirde vatandaşlar serinleyebilmek için ağaç gölgelerini, çeşme başlarını adeta mesken edindi. Soğuk-sıcak demeden yaz-kış çalışmak zorunda kalan işçilerin ekmek mücadelesi de rekor sıcaklara rağmen güneş altında devam ediyor.Sıcaktan bunalan hayvanlar da serinlemek için çabalıyor. Elbistan'da sıcaktan bunalan bir köpeğin çeşmeden su içme çabası vatandaş kamerasına yansıdı.
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