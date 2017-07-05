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SGK, SMA hastalarının ilaçlarını ödeme listesine aldı

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındı

SGK, SMA hastalarının ilaçlarını ödeme listesine aldı

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:14
SGK, SMA hastalarının ilaçlarını ödeme listesine aldı
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ETKEN maddesi "Nusinersen Sodium" olan ilacın SGK tarafından  karşılanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna  göre, söz konusu ilaç SGK tarafından ödeme listesine alınarak hasta katılım  payından muaf tutuldu.

SMA Tip-1 hastaları için geçerli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, SMA  Tip-1 tanılı hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere, hangi hastaların ilaca  erişiminin sağlanacağı ve tedavide klinik etkinliğin sağlanıp sağlanmadığı  hususlarına Sağlık Bakanlığı karar verecek.

SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman  hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 6  ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve  Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme  Komisyonu" tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile çocuk nörolojisi uzman  hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.

“İlaç Kullanım Onayı"nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki  her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde bedeli Sosyal Güvenlik  Kurumunca karşılanacak.

İlacın, tescili yapılmış yeni doğan ve çocuk yoğun bakım servisi  bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve  diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri üçüncü basamak sağlık  hizmeti sunucularında kullanılması halinde de bedeli yine SGK tarafından  karşılanacak.

Soğuk zincir şeklinde taşıma ve saklama koşullarına haiz ilacın yurt  dışından temini ile tedavinin sağlanacağı sağlık hizmeti sunucusuna ulaştırılması  işlemleri ise zaman kayıplarının önüne geçilmesi için her hasta için Sosyal  Güvenlik Kurumu tarafından sağlanacak.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 11:28
Anahtar Kelimeler:
SGKSMAİlaçödemeSPİNRAZA
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