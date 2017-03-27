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SGK'dan müjde! "Önce öde sonra parasını al" bitti

SGK, 119 malzemenin satışına değişiklik getirdi. Vatandaşlar doğrudan eczane veya tıbbi cihaz satış merkezlerinden ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek alabilecek

SGK'dan müjde! "Önce öde sonra parasını al" bitti

SGK, 119 malzemenin satışına değişiklik getirdi. Vatandaşlar doğrudan eczane veya tıbbi cihaz satış merkezlerinden ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek alabilecek

27 Mart 2017 Pazartesi 08:42
SGK'dan müjde! "Önce öde sonra parasını al" bitti
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SOSYAL Güvenlik Kurumunca (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklik ile vatandaşlar, hasta bezlerinin de içerisinde bulunduğu 119 malzemeyi, önce cebinden ödeyip, daha sonra kuruma giderek parasını istemek zorunda kalmadan, doğrudan eczane veya tıbbi cihaz satış merkezlerinden ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek alabilecek. SGK'nın "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
SGK'dan edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve sigortalı vatandaşlardan kuruma iletilen talepler doğrultusunda, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla SUT'ta bazı değişikliklere ve fiyat güncellemelerine gidildi.

Bu değişiklik ile yatarak tedavide kullanılmakta olup sağlık hizmet sunucularınca temini zorunlu olan yaklaşık 46 malzemede yüzde 22 ile yüzde 230 arasında değişen oranlarda fiyat artışı yapılarak, söz konusu tıbbi malzemelere erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.

Yeni tebliğe göre, sigortalılarca tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden temin edilerek SGK tarafından finansmanı sağlanan hasta alt bezi, kolostomi torbası gibi önemli kalemlerin olduğu 119 malzemenin fiyatı yüzde 10 ile yüzde 400 arasında değişen oranlarda artırıldı. Fiyat artışları, bu malzemelere ihtiyacı olan sigortalıların cebinden ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri nedeniyle üzerilerinde oluşan yükün kaldırılması için yapıldı.

Bu düzenleme ile söz konusu malzemeleri tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden satın aldıktan sonra SGK'ya faturaları ile başvurarak parasını istemek zorunda kalan ve bu nedenle mağduriyet yaşayan vatandaşların sorununa çözüm bulunmuş oldu. Vatandaşlar, bu malzemeleri, "Önce öde, sonra parasını al" şeklinde değil, doğrudan ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek temin edebilecek.

Gaziler için "protez" kolaylığı
Tebliğde, başta terör mağduru gaziler olmak üzere hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar için gereken vücut içi üç boyutlu kişiye özel implantların (internal protezler) ödeme kapsamına alınmasına yönelik değişiklik de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Medikal Tasarım Üretim Merkezi tarafından kişiye özel üretilecek 11 yeni malzeme kalemi belirlenerek, sigortalıların hizmetine sunuldu.

Deri kanseri ve MS hastaları için yeni ilaçlar ödeme listesinde

Ayrıca yeni kuşak kronik hepatit C ilaç tedavisinden faydalanabilecek hasta grubu genişletilerek, karaciğer harabiyeti olan tüm hastaların tedaviye erişimi sağlandı.

"Malign melanom" olarak adlandırılan deri kanseri ve multipl skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ve 3'ü daha önce yurt dışından temin edilen 4 yeni ilaç ödeme listesine ilave edilerek, bu hastalıklardaki tedavi seçenekleri artırıldı, vatandaşların erişimine sunuldu.

Öte yandan MS ve 3 beta hidroksi steroid dehidrogenaz eksikliği (Safra asidi sentez bozukluğu) hastalıklarının tedavisinde kullanılan 2 ilaç da yurt dışı ilaç fiyat listesine ilave edildi.

 "Havuzlanmış trombosit süspansiyonu" tanımlandı
Daha önce 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan er ve erbaşlar için sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri, katılım payı ve ilave ücret alınmaması, yol ve gündelik giderleri ile diş tedavilerine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemesi tamamlanırken, Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığının önerisiyle havuzlanmış trombosit süspansiyonu yeni bir işlem olarak tanımlandı.
Tebliğde yapılan değişiklikle, sağlık hizmet sunucularının bu tür tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olan kan bileşenlerini paket işlemlerde kullanmaları halinde, mali açıdan zarar görmemeleri için belli oranlarda ilave ücretlendirmeye imkan veren düzenlemeye gidildi.
Değişiklikte, malzeme fiyatı da dahil edilerek yeni işlem kodları oluşturuldu ve bu işlemler için yüksek fiyatlar belirlenerek, hastalardan ilave ücret alınmaması amaçlandı.

"Kemik iliği, kordon kanı" düzenlemesi
Tebliğde intraoperatif nöromonitörizasyon başlığı altında, bu işlemin ödeme kuralları düzenlenirken, SUT eki EK-2/A listesine anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık dalı ve SUT EK-2/C listesine de malzeme dahil fiyat belirlenerek, beyin cerrahi branşında bazı yeni işlem kodları eklendi.
Pulmoner rehabilitasyon işleminin, bununla ilgili ünitelerde göğüs hastalıkları uzmanlarınca yapılması yönünde düzenlemeye gidildi.
SUT'ta yapılan değişiklik ile hasta mağduriyetlerini önlemek ve kemik iliği bankalarında yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yurt içi kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği, kordon kanı bedellerinin, kemik iliği işlemlerinde ayrı ödenmesiyle ilgili düzenleme yapıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
SGKParaSosyal Güvenlik Kurumu
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