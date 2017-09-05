Servisçilerin okul bahçesindeki kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

OLAY, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokak’taki Fatih İlkokulu bahçesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi firması sahipleri arasında, okul bahçesinde öğrenci kaydı alındığı sırada tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki firmadan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavga sonrası veliler büyük şok yaşarken, polis okul bahçesinde çok sayıda boş kovan buldu.
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