Serinlemek için girdiği derede kayboldu

ÇAMURHAMAMI Mahallesi Kazan Mevkii'nde Arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren İbrahim Can, bir süre sonra gözden kayboldu. Can'ı göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yapılan aramalara rağmen Can'a ulaşamadı. Havanın karaması nedeniyle talihsiz genci arama çalışmalarına bugün devam edilecek.