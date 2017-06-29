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Serinlemek için girdiği derede kayboldu

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren 18 yaşındaki İbrahim Can kayboldu

Serinlemek için girdiği derede kayboldu

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren 18 yaşındaki İbrahim Can kayboldu

29 Haziran 2017 Perşembe 08:01
Serinlemek için girdiği derede kayboldu
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ÇAMURHAMAMI  Mahallesi Kazan Mevkii'nde Arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren İbrahim Can, bir süre sonra gözden kayboldu. Can'ı göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yapılan aramalara rağmen Can'a ulaşamadı. Havanın karaması nedeniyle talihsiz genci arama çalışmalarına bugün devam edilecek. 

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SalihliDerede Kayboldu
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