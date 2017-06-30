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Serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

30 Haziran 2017 Cuma 14:58
Serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre, Güzelyalı sahilinde serinlemek için denize giren İbrahim Özbek (26) ve yeğeni Alican Uğur (16), birden dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yardıma koşanlar, 2 genci boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gençler, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahik Özbek tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Uğur, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uğur yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç, Batman’da toprağa verilecek. 

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SerinlemekBursa
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