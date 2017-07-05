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Serinlemek için denize girdiler! Canlarını zor kurtardılar

ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde serinlemek için girdikleri denizde dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen 2 kuzen, çevrediklerin yardımıyla kurtuldu

Serinlemek için denize girdiler! Canlarını zor kurtardılar

ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde serinlemek için girdikleri denizde dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen 2 kuzen, çevrediklerin yardımıyla kurtuldu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:53
Serinlemek için denize girdiler! Canlarını zor kurtardılar
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KOZLU sahilinde 21 yaşındaki Arif Danışmaz ve kuzeni 23 yaşındaki Ertuğrul Danışmaz, saat 16.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. 2 kuzen bir süre yüzdükten sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Kuzenlerin kıyıya çıkamadığını fark edenler durumu polise bildirdi. Sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa sürüklenen kuzenleri kurtarmak için yakınları ve çevrede piknik yapan vatandaşlar seferber oldu. Suda çırpınan kuzenler, kendilerine atılan can simidine tutundu. Bu sırada Ertuğrul Danışmaz’ın babası da kurtarma çalışmalarına kıyıdan yardım etti. 1 saatlik mücadelenin ardından kıyıya yüzmeyi başaran kuzenler, vatandaşların yardımıyla denizden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kuzenler, sağlık kontrolü için ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Ertuğrul Danışmazın babası Halit Danışmaz, piknik yapmak için sahil kenarına geldiklerini söyleyerek, "Denize girdiklerini bilmiyordum. Çıkamadılar, 1 saattir denizdeydiler. Bizde çıkarmaya çalıştık çıkaramadık. Durumları gayet iyi" dedi.

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