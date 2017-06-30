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Şener Şen, İlyas Salman'a adını bile anmasını yasakladı mı?

İki efsane oyuncunun uzun süredir küs olduğu ortaya çıktı. Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı konuşuluyor

Şener Şen, İlyas Salman'a adını bile anmasını yasakladı mı?

İki efsane oyuncunun uzun süredir küs olduğu ortaya çıktı. Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı konuşuluyor

30 Haziran 2017 Cuma 11:28
Şener Şen, İlyas Salman'a adını bile anmasını yasakladı mı?
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YEŞİLCAM'IN iki efsane oyuncusu; Şener Şen ile İlyas Salman... Beraber "Banker Bilo", "Çiçek Abbas", "Kibar Feyzo", "Şekerpare" ve "Çöpçüler Kralı" gibi Türk sinemasının köşetaşı kabul edilen komedi filmlerinde kamera karşısına geçtiler. Ancak efsane olan bu iki önemli oyuncunun uzun süredir küs olduğu ortaya çıktı. Üstelik Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı konuşuluyor. 

Son olarak Yavuz Turgul'un "Yol Ayrımı" filminde Rutkay Aziz, Ruhsal Öcal ve Tilbe Saran gibi ustalarla kamera karşısına geçen Şen ile eski dostu İlyas Salman'ın arasına iddiaya göre siyasi fikir ayrılığı girdi. İkili bu yüzden dostluklarını bitirme kararı aldı. Şener Şen, yaşanan bir tartışma sonrasında görüşlerini çok sert bulduğu ve beğenmediği İlyas Salman'a, "Bir daha benim adımı dahi hiçbir ortamda ağzına alma" dedi. İkili bir daha görüşmedi. Bu durumdan habersiz olan yapımcılar, birçok kez Şener Şen ve İlyas Salman ikilisine film teklifi götürdü. Ancak ikili dostluklarını bitirdiği için gelen teklifleri geri çevirdi.  

İlyas Salman, artık katıldığı ortamlarda Şener Şen'in adını bile anmamaya özen gösteriyor. Geçen yıl Kemal Sunal'la ilgili katıldığı bir anma toplantısında başta "Kibar Feyzo" filminin çekimleri sırasında yaşanan bir anıyı anlattığı sırada Şener Şen ile aralarının bozuk olduğunu ağzından kaçıran İlyas Salman, "Ben, Adile (Naşit) abla ve başka bir orta yaşlı bir oyuncu daha var, ama kendisi benim, ismini hiçbir ortamda zikretmemi istemiyor. Ben bu duruma saygı duyduğum için ismini söylemiyorum" diyerek konuya başlıyor. Ancak youtube'ta yaklaşık 400 bin kez izlenen konuşmanın ilerleyen bölümlerinde Şener Şen'in ismini "Şener abi" diyerek ağzından kaçıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şener Şenİlyas SalmanYeşilçam
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