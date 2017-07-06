Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.258
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6640
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Senaryoları okuyup tercih yapacak

Oyuncu Hatice Aslan, geçtiğimiz gün Asmalımescit'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı

Senaryoları okuyup tercih yapacak

Oyuncu Hatice Aslan, geçtiğimiz gün Asmalımescit'te bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:35
Senaryoları okuyup tercih yapacak
banner404

HATİCE Aslan, Asmalı Soho House çıkışı görüntülendi. Bir bayan arkadaşı ile birlikte yemek yediğini belirten usta oyuncu, yeni dizi teklifleri aldığını belirtti."Şu sıralar gelen dizi projelerinin okumalarını gerçekleştiriyorum. Şimdi tatil zamanı ve birkaç güne kadar tatile çıkacağım. Tatil sırasında ve döndüğümde gelen senaryoları okuduktan sonra aralarında tercih yapıp kısmetse yeni sezona kaliteli bir proje ile girmek istiyorum" diyen Hatice Aslan, arkadaşı ile beraber mekandan ayrıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hatice AslanAsmalımescit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bylock'ta bahaneleri bitiren kriter
Bylock'ta bahaneleri bitiren kriter
Terör bitirilecek! İşte yeni düzenlemeler
Terör bitirilecek! İşte yeni düzenlemeler
FETÖ’cüleri 10 bin Euro’ya kaçırdılar
FETÖ’cüleri 10 bin Euro’ya kaçırdılar

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals