Senaryoları okuyup tercih yapacak

HATİCE Aslan, Asmalı Soho House çıkışı görüntülendi. Bir bayan arkadaşı ile birlikte yemek yediğini belirten usta oyuncu, yeni dizi teklifleri aldığını belirtti."Şu sıralar gelen dizi projelerinin okumalarını gerçekleştiriyorum. Şimdi tatil zamanı ve birkaç güne kadar tatile çıkacağım. Tatil sırasında ve döndüğümde gelen senaryoları okuduktan sonra aralarında tercih yapıp kısmetse yeni sezona kaliteli bir proje ile girmek istiyorum" diyen Hatice Aslan, arkadaşı ile beraber mekandan ayrıldı.