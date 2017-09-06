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Selimiye'nin kahramanları, darbeci hainleri karanlığa gömdü

Selimiye Kışlası'ndaki darbe karşıtı subayların, Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın oluruyla kışlanın elektiğini keserek hainleri karanlığa gömdüğü ortaya çıktı

Selimiye'nin kahramanları, darbeci hainleri karanlığa gömdü

Selimiye Kışlası'ndaki darbe karşıtı subayların, Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın oluruyla kışlanın elektiğini keserek hainleri karanlığa gömdüğü ortaya çıktı

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:16
Selimiye'nin kahramanları, darbeci hainleri karanlığa gömdü
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15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında darbecilerin üs olarak kullandığı yerlerden bir tanesi olan  Selimiye Kışlası'ndaki darbecilerin elektriklerin kesilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

DARBECİLERİ ORDU EVİNDEN İÇERİYE ALMADI

Fenerbahçe  Ordu evinin işgal edilmesiyle ilgili  İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçtiğimiz duruşmasında  Ordu Evi'nin o geceki sorumlusu Albay  İbrahim Cem Gültekin, tanık sıfatıyla mahkemede ifade verdi. Darbecileri o gece ordu evinden içeri almayan Gültekin, o dönem 1.  Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'la arasında geçen telefon trafiğini mahkemede anlattı.
Orgeneral Ümit Dündar

İLETİŞİM AĞI ÇÖKERTİLDİ

Gültekin,  Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı arayarak 'Komutanım eğer müsaade ederseniz haberleşmelerini önleyebiliriz' dediğini aktardı. Dündar'ın da olur vermesiyle kışladaki darbe karşıtı subaylar tarafından ana şalter kapatılarak darbecilerin iletişim ağı çökertildi. Dündar'ın emri sonrasında kışlayı kontrol altına almak için harekete geçtiklerini aktaran Gültekin, halk tarafından "darbeci" sanılmalarını önlemek için iki adet TOMA talebinde bulunduğunu söyledi.

''HALKI, SELİMİYE KIŞLASINA YÖNLENDİREBİLİR MİYİZ?''

Gültekin, "Yine bir telefon görüşmemizde Komutanımız 'Halkı  Selimiye Kışlası'na yönlendirebilir miyiz?' dedi. Çünkü artık biz  Fenerbahçe'deki kontrolü sağlamıştık. Artık müdahale etmemiz gerektiğini, Murat Yarbay, bizim de emrimizle orada birliğin tamamen emir komutasını aldı" ifadelerine yer verdi.

(Kaynak:  Sabah)

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